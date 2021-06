Wohnungseinbruch - Einbrecher überraschen Hausbesitzerin im Schlaf

Brühl. Zwei Einbrecher haben am Mittwochabend gegen 21 Uhr offenbar nicht mit der Anwesenheit der Hausbesitzerin gerechnet, als sie in das Einfamilienhaus einer über 80-Jährigen im Promenadenweg eingebrochen sind. Laut Angaben der Polizei verschafften sich die beiden Täter über die Hauseingangstür mit einem bislang unbekannten Werkzeug gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Nachdem die Einbrecher das Schlafzimmer der älteren Frau aufsuchten und den Lichtschalter betätigten, wachte die Seniorin auf.

Daraufhin ergriffen die Täter sofort die Flucht in Richtung Lindenstraße. Eine wachsame Nachbarin konnte die beiden Flüchtigen noch sehen, erkannte die Situation richtig und verständigte umgehend die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter schließlich unerkannt flüchten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. An der Hauseingangstür entstand hingegen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die

Zentrale Kriminaltechnik wurde mit der Spurensicherung beauftragt. Die weiteren Ermittlungen führt die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Die erste Person ist rund 40 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß, schlank und hat dunkle,kurze Haare. Er war bekleidet mit einem weißen T-shirt sowie kurzen/grauen Hosen. Zudem trug er auffällig blaue Latexhandschuhe. Die zweite Person ist ebenfalls rund 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, trug dunkle Bekleidung und ein Basecap.

Anwohner sowie Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/1744444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.