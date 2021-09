Wenn Kabarettist Wolfgang Trepper loslegt, gibt es kein Halten mehr: Er poltert und regt sich auf, analysiert Politiker und Fernsehmoderatoren, Serien, Fußballdramen und natürlich Schlagertexte. Und das will er auch für sein Publikum am Donnerstag, 21. Oktober, um 20 Uhr in der Festhalle wieder bieten. Wir sprachen mit ihm in der spannungsgeladenen Zeit zwischen Bundestagswahl und dem Auftritt

...