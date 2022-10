„Heimat – das ist für mich, wenn man sich im gewohnten Umfeld mit lieben und fröhlichen Menschen in der Seele wohlfühlt, glücklich und zufrieden ist – und das geht auch in einer neuen Heimat.“ So definiert der Brühler Wolfram Gothe den Begriff für sich. Brauchtum ist für ihn Teil seines Lebens geworden.

Der fast 69-Jährige Wolfram Gothe muss wissen, wovon er spricht, denn er hat sich

...