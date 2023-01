Workshop in Brühl: Ziele beim Klimaschutz festlegen

Brühl. Nachdem die Pandemie und die daraus resultierenden Umstände zur Folge hatten, dass der Prozess der Erstellung und des Einsatzes einer Klimaschutzkampagne nicht in der Reihenfolge durchgeführt werden konnte, wie es das Klimaschutzkonzept vorsieht, kann die Gemeindeverwaltung nun zum Start der ersten Stufe, der Erstellung des Klimaschutz- und Energieleitbildes, aufrufen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Im Brühler Klimaschutzleitbild sollen die wichtigsten Zielsetzungen für eine nachhaltige kommunale Klimaschutz- und Energiepolitik in der Gemeinde Brühl verankert werden“, so die Klimaschutzmanagerin Birgit Sehls. Interessierte Bürger haben die Möglichkeit, an der Erstellung des kommunalen Leitbildes aktiv mitzuwirken.

Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung laden alle an diesem Thema Interessierten in der Brühler Bevölkerung zu einem Workshop „Klimaschutz- und Energieleitbild“ am Donnerstag, 2. Februar, um 18.30 Uhr in das Rathaus ein.

Mehr zum Thema Beratung Brühler Arbeitsgruppe "Erneuerbare Energien" informiert über Photovoltaikanlagen Mehr erfahren Treffen Arbeit für den Klimaschutz Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Interview Altlußheims neue Klimaschutzmanagerin Carina Hambsch im Interview Mehr erfahren

„Wir freuen uns sehr darauf, mit ihnen zusammen dieses so interessante und wichtige Projekt beispielhaft schnell mit unserer Gemeinde aktiv betreiben zu können“, lädt Bürgermeister Dr. Ralf Göck alle Bürger zu einer regen Beteiligung ein.

Der Workshop startet am Donnerstag, 2. Februar, um 18.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Brühler Rathauses. zg

Info: Die Gemeindeverwaltung bittet alle Interessierten, sich bis Freitag, 27. Januar bei der Klimaschutzmanagerin Birgit Sehls, Telefon 06202/20 03 96 oder per E-Mail an birgit.sehls@bruehl-baden.de unverbindlich anzumelden.