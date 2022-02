Wurststücke mit Schrauben versehen

Brühl. Die Serie in Rohrhof reißt nicht ab. Erneut wurden im Bereich der Gartenstraße Wurststücke als mutmaßlich lebensgefährliche Köder für Hunde entdeckt, meldet die Polizei.

So stellte am Freitag gegen 11 Uhr ein Mann beim Spaziergang mit seinem Hund in der Gartenstraße ein Wurststück in einem Vorgarten fest. Es war mit einer Schraube präpariert worden. Der Mann konnte seinen Hund gerade noch davon abhalten, die Wurst zu fressen, berichten die ermittelnden Beamten in einer Pressemitteilung.

Hundehaltern wird von der Polizei deshalb erneut geraten, in diesem Bereich besonders auf ihre Tiere zu achten. Der Polizeiposten Brühl hat nun die weiteren Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

Eventuelle Zeugen werden von der Polizei gebeten, sich beim Brühler Posten, Telefon 06202/7 12 82, oder beim Revier in Neckarau, 0621/83 39 70, zu melden. pol/ras