Zahllose Lichter werden für den Klimaschutz ausgestellt

Brühl. Die Gemeinde beteiligt sich erneut an WWF-Klima- und Umweltschutzaktion „Earth Hour“. Am Samstag, 26. März, gehen dabei von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr rund um den Globus die Lichter aus. „In Brühl wird ebenfalls ein Zeichen für den Klima- und Umweltschutz gesetzt und für eine Stunde lang die Straßenbeleuchtung und die Beleuchtung einiger öffentlicher Gebäude abgeschaltet“, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck. Die Bevölkerung wird von ihm gebeten, in dieser Zeit Vorsicht walten zu lassen.

Bereits zum 16. Mal werden sich Millionen von Menschen, unzählige Städte, Gemeinden und Unternehmen an der größten weltweiten Klima- und Umweltschutzaktion beteiligen und in dieser Zeit das Licht ausschalten. Bekannte Bauwerke werden dann weltweit ebenso unbeleuchtet sein wie zahllose Privathaushalte. Göck lädt in diesem Zusammenhang alle Bürger ein, ebenfalls ihre Lichtschalter auszuknipsen: „An der Earth Hour kann jeder ganz einfach in den eigenen vier Wänden mitmachen. Schalten Sie für eine Stunde zuhause das Licht aus und werden Sie Teil dieser weltweiten Bewegung.“ Mit der Aktion setzen aus Göcks Sicht Millionen Menschen gemeinsam ein globales Zeichen für den Klimaschutz. Für den Bürgermeister ist dennoch klar: „Die Beteiligung an der ,Earth Hour’ ist nur ein Zeichen, viel wichtiger sind die unterschiedlichsten Maßnahmen, die die Gemeinde seit fast 20 Jahren in eigenen Gebäuden und als Unterstützung privater Maßnahmen umgesetzt hat und noch umsetzen wird“, so Bürgermeister Dr. Göck, „unter anderem haben wir als Gemeinde unsere Beleuchtung im Wesentlichen auf energiesparende Lampen umgestellt.

„Mit der Aktion, die unter dem Motto des WWF ,Licht aus. Klimaschutz an.’ steht, soll darauf aufmerksam gemacht werden, wie unaufschiebbar der Klimaschutz für uns alle ist“, so Klimaschutzmanagerin Birgit Sehls. Wer dabei sein möchte, findet beim Organisator, dem WWF, neben Informationen und Neuigkeiten rund um das Event auch Tipps für eine nachhaltigere Lebensweise sowie Vorschläge für die eigene, gelungene Earth Hour zuhause. An der Klima- und Umweltschutzaktion „Earth Hour“ werden sich laut WWF auch in diesem Jahr wieder Millionen Menschen auf der ganzen Welt beteiligen. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in 190 Ländern begangen. Weltweit nehmen mehr als 7000 Städte teil, allein in Deutschland waren es 575 im vergangenen Jahr. ras/zg

Info: Weitere Informationen unter www.wwf.de/earthhour/