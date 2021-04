Zahlreiche Polizisten und Hubschrauber suchen Mann

Brühl/Mannheim. Da staunten die frühen Spaziergänger am Samstag nicht schlecht, als ihnen im Ortskern der Hufeisengemeinde und auf den Feldwegen drumherum zahlreiche Polizeiwagen entgegenkamen. In der Hauptstraße etwa fuhren Streifenwagen, und auch Polizisten zu Fuß suchten das Areal sehr genau ab. Selbst außerhalb des Ortes war der Großeinsatz zu erkennen: Allein beim Umspannwerk im Süden der Gemeinde sammelten sich innerhalb kürzester Zeit sieben Einsatzfahrzeuge und in der Luft kreiste ein Hubschrauber langsam über dem Ort.

Der Grund für diese Maßnahme war die Fahndung nach einem Mann, dem von der Staatsanwalt vorgeworfen wird, möglicherweise ein Gewaltverbrechen im Mannheimer Stadtteil Rheinau begangenen zu haben.

Mit allen verfügbaren Kräften der Polizei wurde deshalb nach dem namentlich bekannten Mann gefahndet, der nach einem Streit mit einem 28-Jährigen geflüchtet war. Und Brühl galt da als vermutlicher Fluchtweg des mutmaßlichen Täters.

Zwischen diesem Mann und einem gleichaltrigen Beteiligten hatte sich, so viel steht bislang fest, am Samstag kurz nach 6 Uhr im Keller einer Wohnung in Rheinau ein heftiger Streit zugetragen. Zeugen hatten die Polizei umgehend über die Auseinandersetzung informiert. Trotzdem entdeckten die Beamten bei ihrem Eintreffen einen der beiden 28-Jährigen leblos vor. Trotz sofortiger Reanimation verstarb er noch vor Ort. Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Kriminalkommissariat Mannheim haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

In Wiesloch festgenommen

Der zweite Mann war derweil geflohen. Doch gegen 8.30 Uhr wurde der Tatverdächtige in Wiesloch in Gewahrsam genommen. Er hatte sich dort an der Pforte des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) gemeldet, wo er von einer Streife festgenommen wurde. Und so zogen sich die Beamten auch in Brühl wieder zurück.

Mit weiteren Ermittlungsergebnissen ist laut Staatsanwaltschaft nicht vor Montagnachmittag zu rechnen. ras/pol

