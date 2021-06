Zander wartet bei der Fischerhütte

Brühl. Da feste Termine im Vereinskalender des Angelsportvereins Rohrhof wie am Maifeiertag, Vatertag oder das Sommer- und Fischerfest der Pandemie zum Opfer gefallen sind, möchte es der Verein, wie es in einer Pressemitteilung heißt, der Bevölkerung dennoch ermöglichen, in den Genuss gebackener Fischspezialität zu kommen.

AdUnit urban-intext1

Dazu wird am Samstag, 10. Juli, von 10 bis 14.30 Uhr frisches Zanderfilet, Kartoffelsalat und Brötchen zum Mitnehmen angeboten. Die Verkaufsstelle ist an der Vereinshütte beim Anglersee am Weidweg. Es können bis zum Samstag, 3. Juli, Vorbestellungen im „Video Pup“, Telefon 06202/7 30 66, oder per Email an info@asv1946rohrhof.de, vorgenommen werden. Sie seien aber nicht zwingend erforderlich.

Dem Infektionsschutz entsprechend wird die Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsvorschriften gewährleistet. Dazu gehört, dass alle Gerichte ausschließlich zum Mitnehmen verkauft werden, ein Verzehr vor Ort ist nicht gestattet. zg