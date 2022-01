Ziele und Werte im Zentrum

Brühl. Eigentlich hätte Bürgermeister Dr. Ralf Göck an diesem Sonntag viele Hände zu schütteln gehabt, doch es ist das zweite Jahr in Folge, in dem kein großer Neujahrsempfang in der Festhalle stattfinden kann. Deshalb gibt es den zweiten digitalen Empfang der Kommune.

Aufgezeichnet wurde die Ansprache des Bürgermeisters bereits vor wenigen Tagen in der Villa Meixner. Ab Sonntag steht das Video auf der Homepage der Gemeinde zum Download bereit.

Zukunft progressiv gestalten

Unter dem Titel „Zukunft progressiv gestalten für Brühl und Rohrhof“ stellt der Bürgermeister mit musikalischer Umrahmung durch die Jugendmusikschule seine Jahresrückschau samt einem Blick nach vorne vor. Mitwirkende sind außerdem Sportler aus der Gemeinde.

„Wir stellen unsere Ziele dar und unsere Werte, all das, was uns verbindet und stark macht, nur eben in einem anderen Format“, erklärt Göck. Brühl sei eine fortschrittliche Gemeinde und sie folge schon seit Jahren diesem von Zukunftsforscher Matthias Horx herausgearbeiteten Weg zur „progressiven Provinz“. Er blicke bei diesem digitalen Empfang mit Mut, Zuversicht und Energie auf das Kommende.

„Gemeinsam werden wir die Pandemie meistern und dann unsere Gemeinde 2022 wieder ein Stück lebenswerter machen“, zeigt sich Bürgermeister Dr. Ralf Göck in seiner Ansprache zuversichtlich, „Stück für Stück werden wir uns unser früheres Leben zurückholen.“ ras

Info: Einen Trailer zum digitalen Empfang gibt es bereits unter www.schwetzinger-zeitung.de