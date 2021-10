Der Negativlauf ist gestoppt! Der FV Brühl erkämpfte sich in der Fußball-Landesliga seinen ersten Heimsieg. Gegen die SG Horrenberg gab es am Sonntagnachmittag einen 2:1-Erfolg. Die Elf von Trainer Volker Zimmermann ging allerdings zu fahrlässig mit teilweise hochkarätigen Chancen um und musste am Schluss noch einmal zittern.

Nach zwei vagen Chancen durch Tim Diederichs (12./16.) hatten

