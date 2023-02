Zuchtschau als eindrucksvolle Visitenkarte

Brühl. Dass sie Interesse am Vereinsleben und der aktuellen Entwicklung haben, bewies einmal mehr die Anzahl der Mitglieder, die zur Jahreshauptversammlung des Schäferhundevereins im neuen Domizil gekommen waren. Für diese große Anteilnahme dankte der gesamte Vorstand den Teilnehmern der Sitzung.

Vorsitzender Volker Becker erinnerte zunächst in seinem chronologisch aufgebauten Bericht an die Veranstaltungen, die der Schäferhundeverein im vergangenen Jahr durchgeführt hat. Neben der wichtigen Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde und der Veranstaltung am Tag des Hundes, hat er auch über die erste Großveranstaltung auf dem neuen Vereinsgelände in der Ketscher Straße berichtet: die internationale Zuchtschau im Sommer. Dieses Ereignis sei eine besondere Herausforderung gewesen, die allerdings sehr gut gemeistert worden sei, bilanzierte Becker. Alle Aussteller, der Zuchtrichter und die Zuschauer hätten nicht nur ihm gegenüber bestätigt, dass die Ortsgruppe eine hervorragende Veranstaltung durchgeführt habe.

Stolz zeigte sich der Verein darüber, dass die Mitgliederanzahl im Steigen begriffen sei. „Neben dem einzigartigen Trainingsgelände sind es die unterschiedlichen Trainingsangebote, die Hundefreunde überzeugen, Mitglied zu werden“, erklärte der Vorsitzende.

Erstmals Tiersegnung geplant

Mehrere Mitglieder wurden für langjährige Zugehörigkeit zum Verein für Deutsche Schäferhunde geehrt. Und auch die zertifizierte Übungsleiterin Theres Germer wurde von Volker Becker lobend erwähnt, weil sie 2022 an mehreren anspruchsvollen Prüfungen erfolgreich teilgenommen habe.

Positiv hat der Vorsitzende auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Bauhof bei der Schaffung der neuen Vereinsanlage erwähnt.

Selbstverständlich wurde der Blick in der Versammlung auch nach vorne gerichtet. So wurden die Planungen für das noch junge Jahr vorgestellt. Einen konkreten Termin gibt es bereits für die Veranstaltung am Tag des Hundes, der am Sonntag, 4. Juni, sein wird und bei dem wieder ein Hunderennen stattfinden soll. Außerdem wird die große Zuchtschau am Samstag, 12. August, durchgeführt. Eine besondere Veranstaltung werde erstmals angeboten: eine ökumenische Tiersegnung auf dem Vereinsgelände des Brühler Schäferhundevereines, zu dem bereits jetzt alle Tierbesitzer eingeladen sind. Sobald der Termin abgestimmt ist, werde dieser entsprechend veröffentlicht. zg