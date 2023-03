Zukunft der Freundschaft

Da kann man Jochen Ungerer nur zustimmen: Es ist schade, dass der Schüleraustausch mit dem französischen Ormesson nun wieder abgesagt werden musste – zum vierten Mal in Folge. Diesmal lautete der Grund dafür allerdings nicht Corona, sondern Desinteresse.

Wobei sich das eine sicherlich durch das andere ergeben haben dürfte. Denn wenn drei Jahre lang die Jugendlichen ihren Altersgenossen nicht von den Begegnungen an Rhein und Marne vorschwärmen können, fehlt ein wichtiger Werbeeffekt.

Dabei haben sich die Verantwortlichen in den vorangegangenen Jahren viel Mühe gegeben, das Programm auf die Zielgruppe auszurichten: Statt Kirchen und Museen wurden in jüngster Zeit Kletterparks und die Grillhütte als Ausflugsziele ausgewählt. Den Jugendlichen hat es gefallen. Und zwar so sehr, dass die Schüler, die vor der Pandemie dabei gewesen sind, den gegenseitigen Besuch eigentlich gern hätten wiederholen wollen. Das ging aber nicht. Auch sie sind inzwischen älter und haben andere Interessen.

Doch bleibt die Hoffnung, 2024 den Schüleraustausch wiederbeleben zu können. Die Partnerschaft muss auch auf junge Füße gestellt werden, sonst kann bald mit dem Abgesang des Miteinanders begonnen werden.