Zukunft der Kirche

Brühl. Die Zukunftswerkstatt der evangelischen Kirche Brühl steht unter der Überschrift „Quo vadis? – Wohin gehst du?“ Unter diesem Titel lädt die Kirchengemeinde alle Interessierten zu einem Workshoptag ein.

Gemeinsam wollen die Teilnehmer darüber nachdenken, auf welchem Weg die evangelische Kirche ist, „mit uns, mit sich und in Brühl“, heißt es in der Einladung. Der Workshop soll Raum bieten, sich mit dem eigenen Weg zu beschäftigen, aber auch zukunftsweisende Ideen anzudenken und zu entwickeln. Die Zukunftswerkstatt findet am Samstag, 9. Juli, von 10 bis 14 Uhr im Gemeindezentrum statt. Für einen kleinen Mittagssnack wird gesorgt sein.

Um besser planen zu können, bitten die Organisatoren die Teilnehmer, sich dringend in der Kirchengemeinde, Telefon 06202/7 12 32 oder per E-Mail an bruehl@kbz.ekiba.de oder 06202/7 12 32, anzumelden. zg