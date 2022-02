Brühl. Menschen in über 150 Ländern der Erde feiern am Freitag, 4. März, den Weltgebetstag, den Frauen aus England, Wales und Nordirland vorbereiten. Unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ laden sie ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen. Sie erzählen von ihrem stolzen Land mit seiner bewegten Geschichte und der multiethnischen, – kulturellen und – religiösen Gesellschaft, aber es geht auch um Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch. Im Gottesdienst an diesem 4. März im evangelischen Gemeindezentrum können die Besucher Teil der weltweiten Gebetskette werden, teilt die Kirchengemeinde mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 unterschiedlichen christlichen Konfessionen und Kirchen aus England, Wales und Nordirland hat gemeinsam die Gebete, Gedanken und Lieder zum Weltgebetstag 2022 ausgewählt. Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes der drei Länder des Vereinigten Königreiches seinen ganz eigenen Charakter: England ist mit 130 000 Quadratkilometern der größte Teil des Königreichs – mit über 55 Millionen Menschen leben dort etwa 85 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Stolze Menschen

Die Waliser sind stolze Menschen, die sich ihre keltische Sprache und Identität bewahrt haben. Von der Schließung der Kohleminen in den 1980er Jahren hat sich Wales wirtschaftlich bisher nicht erholt. Grüne Wiesen, unberührte Moorlandschaften, steile Klippen und einsame Buchten sind typisch für Nordirland. Jahrzehntelange gewaltsame Konflikte zwischen den protestantischen Unionisten und den katholischen Republikanern haben bis heute tiefe Wunden hinterlassen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren macht sich die Bewegung stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. „Gemeinsam wollen wir Samen der Hoffnung aussäen in unserem Leben, in den Gemeinschaften in unserem Land und in dieser Welt“, heißt es abschließend in der Mitteilung. zg