Zum Marienfest wird der Rosenkranz gebetet

Brühl. n der katholischen Schutzengelkirche wird am Freitag, 18. Juni, zum Marienfest der Rosenkranz gebetet. Er erinnert an Maria, die Mutter Jesu. Im glorreichen Rosenkranz sind die großen Feste die Aufnahme Mariens bei Gott, die Himmelfahrt und ihre Krönung. Sie werden im Heiligenkalender ergänzt durch Erinnerungen an einzelne Eigenschaften Mariens und Ereignisse ihres Lebens.

Da in diesen Tagen das Fest des „Unbefleckten Herzens Jesu“ begangen wird, werde auch seiner geduldigen und liebevollen Mutter ein von Sünden reines Herz zuerkannt, heißt es in der Einladung. Die Brühler Gruppe nimmt dieses Gedenken zum Anlass, die Geheimnisse des glorreichen Rosenkranzes zu unterbrechen und am Freitag ab 17.30 Uhr den freudenreichen Rosenkranz zu beten.