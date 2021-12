Zur Blutspende anmelden

Brühl. Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bittet Gesunde am Freitag, 17. Dezember, von 14.30 bis 19.30 Uhr zur Blutspende in die Sporthalle SV Rohrhof, Gartenstraße 45 in Brühl. Hierfür müssen Termine reserviert werden.

Die Terminvergabe erfolgt online unter https://terminreservierung.blutspende.de. Aufgrund rasant ansteigender Neuinfektionen mit dem Coronavirus müssen die erfolgreichen Sicherheitskonzepte noch weiter verstärkt werden: Auf allen Blutspendeterminen gilt die 3G-Regelung. Der Zutritt zu den Spendelokalen ist nur noch nach Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises möglich (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test nicht älter als 48 Stunden). Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen SARS-CoV-2-Impfstoffen kann man am Folgetag der Impfung Blut spenden.

Informationen rund um die Blutspende gibt es unter der kostenfreien Hotline 0800/11 949 11. zg