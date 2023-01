Brühl. Beim 25. Brühler Gesundheitsforum in der Festhalle heißt es am Mittwoch, 8. März, ab 19 Uhr „Zurück zur Zuversicht – Gesund bleiben in Krisenzeiten“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gemeinde und das Team des Gesundheitsforums laden alle Interessierten zu einem Abend der Ermutigung in den aktuellen Krisenzeiten ein.

An diesem Abend erfahren die Besucher in der Festhalle etwas über heilsame und stärkende Werkzeuge, um gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Festhalle Kabarettist Wolfgang Trepper kommt in Brühler Festhalle Mehr erfahren Festhalle „Wild, wunderbar witzig und wahnsinnig musikalisch“ Mehr erfahren Festhalle Das Wohl der Menschheit im Blick: Bernhard Hoëcker kommt nach Brühl Mehr erfahren

Eva Pöll, Ursula Haffner-Heid, Bettina Wagner und Dr. Axel Sutter konnten für das 25. Brühler Gesundheitsforum gewonnen werden und stehen als Referenten fest.

Dr. med. Axel Sutter wird sich bei dieser Veranstaltung als Arzt der Brühler Internisten verabschieden – dem Gesundheitsforum will er aber weiterhin verbunden bleiben. zg

Info: Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 13 bis 15 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, sowie – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05.