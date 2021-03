Brühl/Ketsch. Die Messe in der Schutzengelkirche am Sonntag, 7. März, um 10.30 Uhr wird auf jeden Fall noch einmal per Livestream übertragen, teilt die katholische Kirchengemeinde in einer Presseerklärung mit. Über www.kath-bruehl-ketsch.de sind die Gläubigen eingeladen, von zuhause aus mit dabei zu sein. Dadurch, dass der Link auf der Homepage bleibt, können die Gottesdienste auch zu einem späteren Zeitpunkt online mitgefeiert werden.

Nach den nun in der Politik getroffenen Entscheidungen zur weiteren Vorgehensweise in der Pandemie will sich Pfarrer Erwin Bertsch mit seinen hauptamtlichen Mitarbeitern und dem Pfarrgemeinderat zum Beginn der Präsenzgottesdienste beraten.

Den denkbaren Start ab Freitag, 12. März, hat er dabei fest im Blick, denn „Glauben und Kirche leben von Gemeinschaft und Begegnung“. Doch das Wohl und die Gesundheit aller habe oberste Priorität. Die endgültige Entscheidung zum Beginn der Präsenzgottesdienste soll zeitnah verkündet werden. mf