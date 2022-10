Zusammen über 37 000 Kilometer in zwei Jahren

Brühl. Der große Bahnhof in Form der Kerwe war dem Bürgermeistester wichtig. Diese Leistung, so Dr. Ralf Göck, könne an keine zu große Glocke gehängt werden. Gelang den jeweils drei Erstplatzierten beim Stadtradeln in der Einzel- und der Teamwertung der Jahre 2021 und 2022 eine Gesamtkilometerleistung von knapp über 37 000 Kilometern. Eine Leistung, die sich wahrlich sehen lassen könne und auch kein ganz unwichtiges Symbol für die Bemühungen rund um den Klimaschutz sei.

Als erstes rief der Bürgermeister vor einer kleinen Besucherschar die drei Erstplatzierten Solofahrer des Jahres 2021 Uwe Dreilich (2165 Kilometer), Karl-Heinz Pabst (1559 Kilometer) und Heinz Tippl (979 Kilometer) zu sich. Vor allem die Leistung von Dreilich beeindruckten den Bürgermeister. In 21 Tagen, so lange geht die jährliche Stadtradeln-Aktion, über 2100 Kilometer zu fahren, bedeute jeden Tag mindestens 100 Kilometer. Die weiteste Strecke führte ihn übrigens ins österreichische Bludenz. Drei Tage hin durch den Schwarzwald und vier Tage zurück entlang des Rheins. Dabei ließ er keinen Zweifel daran, dass sich das Glück auf dem Sattel des Drahtesels findet.

In der Teamwertung für das vergangene Jahr bekamen anschließend Vertreter der Chorgemeinschaft (4687 Kilometer), LSG Rohrhof (3948 Kilometer) und Oikos-Ökumene unterwegs (3266 Kilometer) Preise für ihre Radlerleistung. Für das Jahr 2021 steht damit eine Gesamtradlerleistung von 16 604 Kilometern.

Für dieses Jahr schafften es bei der Einzelwertung Karl-Heinz Pabst (1717 Kilometer), Wilfried Schmidt (1168 Kilometer) und Rosi Noe (1142 Kilometer) auf das Siegertreppchen. Und bei der Teamwertung gelang dies einmal mehr der Chorgemeinschaft (7031 Kilometer), dem DRK (4874 Kilometer) und dem TV Brühl (4487 Kilometer). Alles zusammengerechnet steht unterm Strich für 2022 eine Bilanz von 20 419 Kilometern. In zwei Jahren bedeutet das zusammen etwas über 37 000 Kilometer und das bedingt theoretische CO2-Einsparungen in Höhe von 5,5 Tonnen. Es sind gute Zahlen, so auch der diesjährige Gewinner Pabst. Für ihn ist Fahrradfahren die mit Abstand schönste Art, die Welt zu erleben.