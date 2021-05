Zuschuss für Sportverein

Brühl. Einstimmig votierten die Ratsmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung für die 1120 Euro schwere Bezuschussung an den SV Rohrhof zur Erneuerung des Kugelstoßringes und die Kostenübernahme für die Erneuerung der Dachrinne am Flachdach des Vereinsheims, die mit 9133 Euro zu Buche schlägt.

AdUnit urban-intext1

Wolfgang Reffert (CDU) betonte genau wie Peter Frank (GL), das diese Unterstützung im Lichte der Gleichbehandlung im Rahmen des Sportpark-Süd-Projekts angezeigt sei. Denn von dem Beschluss für den Sportpark Süd profitiere der VF Brühl klar. Damit der andere große Brühler Verein nicht leer ausgeht, beschlossen die Gemeinderäte damals einen rund eine Million Euro schweren Fördertopf, aus dem Sanierungsarbeiten des SV Rohrhofs finanziert werden sollen. ske