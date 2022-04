Zwei Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Brühl nach Wintereinbruch

Brühl. Zu zwei Einsätzen ist die Freiwillige Feuerwehr Brühl nach dem Wintereinbruch in der Nacht von Freitag auf Samstag ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilte, stürzte ein Baum in der Bussardstraße am Samstagmorgen durch die Schneelast auf die Fahrbahn. Die Einsatzkräfte beseitigten den Baum mithilfe einer Motorsäge und gaben die Straße wieder frei. Die Nacht war für sie gegen halb fünf beendet. Ein Keller hat in der Mannheimer Straße gegen 11.22 Uhr unter Wasser gestanden. Die Einsatzkräfte pumpten das Wasser aus dem Keller.



