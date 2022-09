Zwei Hotels in Planung

Brühl. Der Gemeinderatsausschuss für Technik und Umwelt trifft sich zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Montag, 12. September, um 18.30 Uhr. Neben zwei Anträgen bezüglich Aufstockungen von zwei Häusern, den Informationen durch den Bürgermeister und den Anfrageteil stehen zwei weitere Themen im besonderen Interesse.

Da ist zum einen der Antrag auf Baugenehmigung von zwei Hotels im Gewerbegebiet „An den Werften“. Geplant ist der Neubau von zwei Gebäuden mit 25 und 17 Zimmern in Modulbauweise sowie einer Werbeanlage. Die beiden Hotels haben jeweils zwei Vollgeschosse mit Flachdach, Photovoltaik-Modulen sowie jeweils drei Doppelladesäulen für die Elektromobilität der Gäste. Der Zugang in die Obergeschosse erfolgt jeweils über eine Außentreppe. In der Betriebsbeschreibung erläutert der Bauherr sein Projekt: „Bei den geplanten Hotels handelt es sich um ein preisgünstiges Hotelkonzept mit Einzel- und Doppelzimmern. Zielgruppe sind Geschäftsleute, Touristen, Monteure, die preiswert übernachten wollen und zu jeder Uhrzeit einchecken können.“ Das Hotel funktioniere ohne Rezeptionsbetrieb, die Zimmer seien nur online buchbar der Zutritt soll mit einem Türcode, der per SMS oder E-Mail versendet wird, erfolgen.

Außerdem stehen die nächsten Baugenehmigungen für vier Mehrfamilienwohnhäuser mit insgesamt 44 Wohneinheiten auf dem früheren FVB-Areal am Schrankenbuckel auf der Tagesordnung der öffentlichen Ausschusssitzung. ras