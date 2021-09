Zwei private Bauanträge

Brühl. Eine recht unspektakuläre Tagesordnung steht bei der nächsten öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am Montag, 13 September, ab 18.30 Uhr im Rathaus an.

Neben dem Antrag auf Baugenehmigung für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der Bachstraße und dem Antrag auf Baugenehmigung zum Umbau eines Einfamilienhauses in ein Zweifamilienwohnhaus mit Änderung der Balkonüberdachung in der Scheffelstraße, stehen nur noch Informationen durch den Bürgermeister sowie Fragen und Anregungen der Mitglieder des Ausschusses und der Bürger auf der Agenda.

Um an einer Sitzung des Ausschusses als Besucher teilnehmen zu können, ist es verpflichtend entweder vollständig geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet zu sein. Für alle diese drei Punkte muss ein Dokument am Eingang zum Tagungsort vorgelegt werden.

Es besteht die Möglichkeit, sich im Testzentrum der Gemeinde im Foyer der Festhalle gegenüber dem Rathaus testen zu lassen. Diese Testungen sind kostenlos ras

