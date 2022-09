24-Stunden-Betreuung in eigenen Wänden

Eppelheim. Meine Mutter Ingrid braucht Hilfe. Gerade hatte sie ihren 80. Geburtstag gefeiert. Aus ihrem geliebten Eigenheim will sie nicht raus, aber es wird für sie auch immer schwieriger, Haus und Garten und sich selbst in Schuss zu halten. Ihr Mann Klaus ist bereits verstorben, und die Kinder sind berufstätig, haben selber Kinder und können nicht helfen.

Was also tun. Ist hier guter Rat teuer? Nein! Denn mit den Angeboten des Dienstleisters ActioVITA tut sich eine echte Alternative für Ingrid auf. Über ActioVITA kann meine Mutter Ingrid nämlich Ludmilla aus Polen engagieren.

Ludmilla schmeißt den Haushalt, sorgt dafür, dass meine Mutter adrett und gepflegt aussieht, übernimmt Ingrids Grundpflege, geht mit ihr spazieren und kocht Ingrids Lieblingsgerichte. Ludmilla ist 24 Stunden lang an der Seite meiner Mutter: freundlich, hilfsbereit, fleißig.

ActioVITA ist in Eppelheim ansässig und seit über 18 Jahren in der Pflegebranche aktiv, bietet eine Altenpflege durch polnische Pflegekräfte an, die optimal und individuell auf den Pflegebedürftigen zugeschnitten ist: eine 24-Stunden-Betreuung in den eigenen vier Wänden.

Was ist das Erfolgsgeheimnis von ActioVITA? Kundenberater Jannek Schäfer sagt dazu: „Wir legen bei der 24-Stunden-Betreuung größten Wert auf die Qualität und Seriosität unserer polnischen Pflegekräfte. Schließlich ist die Seniorenpflege eine wichtige und sensible Angelegenheit – besonders, wenn es sich um eine 24-Stunden-Betreuung handelt.“

Deshalb verfügt jede ActioVITA-Pflegekraft über fachliche Kompetenz, die geforderten Deutsch-Kenntnisse, ein legales Beschäftigungsverhältnis, eine Unfall-, Kranken- und Haftpflichtversicherung und – wenn gewünscht – über einen Führerschein.

Aber kann sich denn meine Mutter eine solche Pflegekraft zu Hause überhaupt leisten? Jannek Schäfer meint: „Die Abrechnung erfolgt stets tagesgenau. Der Tagessatz, den wir im Rahmen der Bedarfsanalyse durch einen Fragebogen ermitteln, hängt vom Betreuungsbedarf, der Anzahl der zu betreuenden Personen sowie der Qualifikation, den Erfahrungen und den Sprachkenntnissen der polnischen Einsatzkraft ab. Darüber hinaus gibt es keine versteckten zusätzlichen Kosten wie Reisespesen, Vermittlungsprovisionen. Wir erstellen nachvollziehbare, ordentliche Rechnungen über die abgesprochenen und vertraglich fixierten Betreuungsleistungen. Und diese Rechnungen können meistens steuerlich geltend gemacht und/oder mit der privaten Pflegevorsorge verrechnet werden.“

Meine Mama freut sich jetzt auf Ludmilla, die in zwei Wochen zu ihr kommt. Und das wird mit einem kleinen Fest für Familie und Freunde gefeiert. Übrigens wird dieses Fest schon von Ludmilla organisiert und sie wird dafür auch Leckeres backen und kochen. zg