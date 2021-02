Eppelheim. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Eppelheimer Kerwe mit dem Straßenfest im vergangenen Jahr nicht stattfinden können. Die im Haushalt eingestellten 25 000 Euro mussten nicht abgerufen werden. Auf Bitte von Bürgermeisterin Patricia Rebmann und mit Zustimmung des Gemeinderats wurde nun das Geld als Notfallfonds zur Unterstützung der Eppelheimer Vereine in diesem Jahr vorgetragen.

AdUnit urban-intext1

Ein normales Vereinsleben mit traditionellen Festen und ein städtisches Kulturprogramm sind weiterhin nicht möglich. Die 25 000 Euro sollen deshalb zeitnah an die Vereine verteilt werden. Der Gemeinderat genehmigte einstimmig die Auszahlung des Vereinsfonds. Alle eingetragenen Vereine sollen über ihren Sprecher Thomas Hübler oder über die städtische Homepage bis spätestens 31. März unter Vorlage eines entsprechenden Nachweises, wie zum Beispiel die jährliche Meldung an den Dach- oder Trägerverband, ihre gesamten aktiven Mitglieder (Erwachsene und Jugendliche) mit Stand 31. Dezember 2020 melden.

Mitgliederzahl melden

Sollte ein Verein nicht zwischen aktiven und passiven Mitgliedern unterscheiden, wird in Anlehnung an die Vereinsförderrichtlinien in aktuell gültiger Fassung ein Teiler von Zweidrittel zu einem Drittel angesetzt. Die dann am 31. März vorliegende Gesamtzahl von aktiven Mitgliedern dient als Teiler für die 25 000 Euro. Jedem Verein wird im Laufe des Aprils der ihm zustehende Betrag ausgezahlt. Nach dem 31. März eingehende Meldungen können keine Berücksichtigung mehr finden. „Mit dieser einmaligen finanziellen Unterstützung soll allen Vereinen, die einen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in Eppelheim leisten, geholfen werden, leichter durch die schwere Corona-Zeit zu kommen“, heißt es dazu im Beschlussvorschlag der Verwaltung.