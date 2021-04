50-Jähriger kommt von Fahrbahn ab - 13000 Euro Schaden

Eppelheim. Ein 50-jähriger Fahrer eines Opel ist am Mittwoch gegen 20.45 Uhr in der Hildastraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und prallte gegen einen geparkten Mitsubishi. Wie die Polizei mitteilte, wurde durch die Wucht der Mitsubishi nach vorne auf einen davor geparkten Nissan geschoben. Der Fahrer blieb unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 13 000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Hildastraße gesperrt.

AdUnit urban-intext1