60 neue Wohneinheiten in zentraler Lage

Eppelheim. Die an die Hauptstraße und die Heinrich-Schwegler-Straße grenzende Fläche in zentraler Lage soll einer verdichteten Wohnbebauung zugeführt werden. Für das rund 4000 Quadratmeter große Gebiet ist ein neues Quartier mit etwa 60 Wohneinheiten in unterschiedlichen Größen geplant. Um die rechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Wohngebäude zu schaffen, ist die Aufstellung eines klassischen Bebauungsplans der Innenentwicklung notwendig. Darüber diskutierte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Petra Schippalies vom gleichnamigen Planungsbüro aus Karlsbad stellte dem Gremium die „superzentrale Lage an herausragender Stelle“ vor. Öffentliche Einrichtungen wie Rathaus, Schule, Kindergarten und Geschäfte zur Deckung des täglichen Bedarfs seien fußläufig auf kurzem Wege erreichbar. Das Areal habe eine direkte Anbindung an den ÖPNV. Das ebenerdig autofreie Quartier werde einen großzügigen, innenliegenden Freiraum mit Quartiersspielplatz erhalten. Die baurechtlich notwendigen Stellplätze sollen unterirdisch angeordnet werden.

Der Bebauungsplan „Zwischen Karl-Metz-Straße und Heinrich-Schwegler-Straße“ sieht vier Gebäude vor. Der Einmündungsbereich zur Hauptstraße soll durch einen hohen Gebäudeteil mit vier Geschossen plus Staffelgeschoss aufgewertet werden. Die Gebäude entlang der Karl-Metz-Straße sollen mit drei Vollgeschossen plus Staffelgeschoss ausgebildet werden. Das Gebäude an der Heinrich-Schwegler-Straße neben dem Außenspielbereich des Kindergartens soll zwei Vollgeschosse plus Staffelgeschoss erhalten. Dort befindet sich auch die Zu- und Abfahrt zur Tiefgarage.

Untersuchung des Artenschutzes

Umweltthemen sind auch im beschleunigten Verfahren zu berücksichtigen. Aus diesem Grund werden ein Lärmgutachten und eine Artenschutzuntersuchung beauftragt. Auf dem Gelände befinden sich noch ein Wohnhaus, eine Scheune mit Heuboden, mehrere Unterstände, ein Werkstattgebäude sowie Stallungen. Alle Anlagen werden abgerissen und durch neue Vorhaben ersetzt. Die Grundflächenzahl (GRZ) als Maß der baulichen Nutzung in Verbindung mit der Zahl der Vollgeschosse und der Höhe der baulichen Anlagen beträgt – wie für Wohngebiete üblich – maximal 0,4. Sie darf für Balkone und überdachte Terrassen um 0,1 überschritten werden. „Um Überregulierungen zu vermeiden“ werde auf die Festsetzung einer Geschossflächenzahl (GFZ) verzichtet, führte die Planerin aus. Das Maß der Nutzung sei mit der Grundflächenzahl im allgemeinen Wohngebiet ausreichend definiert.

Claudia Grau-Bojunga (Grüne) war einverstanden mit der Ausgestaltung in Mehrfamilienhäusern und Wohneinheiten unterschiedlicher Größen mit der Lösung, den ruhenden Autoverkehr unter die Erde zu bringen und mit Dachbegrünung und Photovoltaik sowie einer durchlässigen Bauweise mit Fußwegen quer durch das Quartier.

„Aber der horrende Grundstückspreis darf nicht der Grund sein, dass allen Bürgern eine solch massive Bebauung zugemutet wird“, kritisierte sie noch mehrere Punkte. Auf die Festsetzung einer Geschossflächenzahl könne nicht verzichtet werden. Die würde nämlich „die deutlich überdimensionierte Anzahl der Wohnungen und die Gebäudehöhen reduzieren“. Mit der massiven Nachverdichtung werde der bodennahe Kaltluftaustausch durch die nächtlichen Fallwinde, die vom Odenwald her die Stadt belüften, gefährdet.

Grau-Bojunga forderte E-Ladesäulen in der Tiefgarage und auf dem Areal die Entstehung „bezahlbaren Wohnraums“. Die Anzahl der im Planvorentwurf festgesetzten Bäume müsse deutlich erhöht werden. Die artenschutzrechtliche Prüfung sei zwar lobenswert, es müsse jedoch konkret im Bebauungsplan festgesetzt werden, was mit den Tieren geschieht, die dort Lebensräume finden, plädierte Grau-Bojunga dafür, nur dem Aufstellungsbeschluss zuzustimmen, den Bebauungsplanentwurf hingegen zu überarbeiten und zu vertagen.

Trudbert Orth (CDU/FDP) sah beim beschleunigten Verfahren „keine Nachteile für irgendetwas“. Der Bebauungsplan sei ausgewogen und übersichtlich. „Wir haben hier einen Architektenentwurf, der zu unserer Stadt passt und sie aufwertet“, meinte Orth.

Gegen jegliche Bebauung zu opponieren, sei keine zukunftsfähige Kommunalpolitik, kritisierte er die Grünen: „Bei einer Bebauung im Innenbereich müssen immer auch Kompromisse in Bezug auf Ökologie und Ökonomie gemacht werden.“ Im Außenbereich sollten keine neuen Wohnquartiere mehr geplant werden. Wer aber auch keine Innenentwicklung mehr zulasse, „der ist am finanziellen Kollaps unserer Stadt mitverantwortlich“.

Durch die Bebauung des sogenannten Gugler-Geländes werde der Druck auf dem Wohnungssektor der Stadt ein Stück gemindert, meinte Renate Schmidt (SPD). Sie hätte sich allerdings gewünscht, kostengünstigere Wohnmöglichkeiten anbieten zu können, „dazu müsste sich die Gemeinde finanziell beteiligen und diese Mittel fehlen uns schlicht und einfach“.

Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) wollte noch geklärt wissen, inwieweit sich die Planung auf die Verkehrssituation und das Verkehrskonzept auswirke, ebenso, welche Auswirkungen die Maßnahme auf die Kindergarten- und Schulplätze habe. Binsch war auch für die Festsetzung einer Geschossflächenzahl. Die Gebäudehöhen seien „zum Teil sehr gewaltig“ und wirkten sich auf die angrenzende Bebauung aus. Es fehle der Nachweis der fußläufigen Erreichbarkeit eines Nahversorgers, monierte Binsch und schlug eine Bürgerbeteiligung in Form einer öffentlichen Informationsveranstaltung vor.

Beteiligung der Öffentlichkeit

Das Gremium diskutierte lange, ob das Verfahren gleich in Gang gesetzt oder erst weitere Anregungen mitaufgenommen werden sollten. Isabel Moreira da Silva (Grüne) ging die Aufstellung des Bebauungsplans zu schnell. Jürgen Geschwill (SPD) meinte, der Gemeinderat sollte nicht so viele Vorgaben machen, um der Bevölkerung nicht die Chance auf „eine echte und umfassende Bürgerbeteiligung“ zu nehmen. Die Grünen-Fraktion zog ihren Antrag zurück. Alle Anregungen sollen nun in das Bebauungsplanverfahren einbezogen werden. Dann wird wieder diskutiert. Der Gemeinderat billigte einstimmig einen „Vorentwurf“ des Bebauungsplans „Zwischen Karl-Metz-Straße und Heinrich-Schwegler-Straße“ und beschloss die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange.