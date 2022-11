Adventssingen in der Christkönigskirche

Eppelheim. Der Sing- und Spielkreis Heidelberg musiziert am ersten Advent in der Eppelheimer Christkönigkirche. Das Motto „Die Zeit ist da!“ ist dabei Programm. Der Advent ist eine Zeit des Wartens und des Ankommens, aber auch eine Zeit, die Begegnung und Aufbruch auslöst, geprägt ist von der Vorfreude auf die Geburt des Kindes in der Krippe.

Zu hören sind sowohl ursprüngliche, alpenländische Volksweisen als auch Chorbearbeitungen aus alter und neuer Zeit. Musiziert wird als Blockflötenquartett, als Streicher- oder als Bläserensemble. Dabei unterstreichen die herrlichen Volkstrachten den festlichen Charakter des Abends. Der Eintritt ist frei. Los geht’s am Sonntag, 27. November, um 18 Uhr. zg