Eppelheim. Damit in der Fastenzeit das Wesentliche sichtbar wird, sollte alles, was ablenkt, verborgen werden. Daraus ist die Tradition der österlichen Kreuzverhüllung entstanden. Traditionell werden in katholischen Kirchen am Passionssonntag die Kreuze verhüllt. So auch in den beiden katholischen Kirchen in Eppelheim. In der Josephskirche wurde das Holzkreuz entsprechend der liturgischen Farbe der Fastenzeit mit einem violetten Tuch verhüllt.

In der Christkönigkirche ziert ein 4,75 Meter breites und 5,10 Meter hohes Fastentuch den Altarraum. Unter dem Motto „Allein und doch gemeinsam“ haben sich konfessionsübergreifend viele Gemeindemitglieder an dieser von Nicole Wessels initiierten Aktion beteiligt.

Vom Passionssonntag an bis Karfreitag sind in den katholischen Kirchen in Eppelheim die Kreuze verhüllt. In der Christkönigkirche wurde ein großes Fastentuch aus verschiedenen Stofftüchern gestaltet. © Geschwill

Jeder konnte zu Hause kreativ werden und ein Tuch mit einem Wort oder einem Satz, der zusammenfasst, was einen gerade beschäftigt, gestalten. Worte wie „Einsamkeit“, „Zuversicht“, „Abstand“, „Impfen“, „Helfen“, „Online“ oder die an die römisch-katholische Kirchenführung in Rom gerichtete Botschaft „Grüß Gott Frau Pfarrerin“ schmücken das Fastentuch, das bis Karfreitag das Triumphkreuz verhüllt.

Aus vielen kleinen Tüchern entstand ein Gemeinschaftswerk mit Aussagen, die zeigen, dass man aneinander denkt, miteinander fühlt und sich nahe ist, auch wenn die Corona-Pandemie Distanz fordert. Die Botschaften wurden von Nicole Wessels auf einen leichten Trägerstoff aufgenäht. sge