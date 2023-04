Am geänderten Regionalplan scheiden sich die Geister

Eppelheim. Der Technische Ausschuss diskutierte, ob Belange der Stadt Eppelheim durch die erste Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar in den Kapiteln „Wohnbauflächen“ und „Gewerbliche Bauflächen“ berührt werden. Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Stellungnahme im formellen Beteiligungsverfahren abzugeben. „Für uns ändert sich nichts“, meinte Amtsleiter Michael Benda zu dem komplizierten Prozedere.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Gemeinderat hatte bereits in seinen Sitzungen jeweils im Juli 2020 und 2021 Kenntnis über die Inhalte genommen. Hinsichtlich der Belange beziehungsweise der Planbereiche auf der Gemarkung der Stadt Eppelheim hatten damals keine Einwände bestanden. Der Rücknahme der Restriktion für eine Teilfläche südlich der Schwetzinger Straße, zwischen dem Jugendzentrum „Altes Wasserwerk“ und der Bebauung in der Straße „Silcherweg“ war allerdings nicht zugestimmt worden.

Die aktuelle Planänderung umfasst den Textteil mit den Plansätzen, Begründungen und Anhängen, die Raumnutzungskarte sowie den Umweltbericht. Rechtsgrundlage ist der 2005 zwischen den Ländern Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz geschlossene Staatsvertrag über die Zusammenarbeit bei der Raumordnung und Weiterentwicklung im Rhein-Neckar-Gebiet.

Staatliche Pflichtaufgabe

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeinderat So heißen die Straßen im neuen Quartier in Plankstadt Mehr erfahren Gemeinderat Wie wär’s mit Eugen-Pfaff-Ring? Mehr erfahren Technischer Ausschuss Capri Sun darf nun erweitern Mehr erfahren

Die Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar ist staatliche Pflichtaufgabe des Verbandes Region Rhein-Neckar. Die Zielsetzung des Regionalplans sollte ein verantwortungsvoller Umgang mit der endlichen Ressource Boden sein.

Der vorgelegte Entwurf werde der Zielsetzung nicht gerecht, meinte Christa Balling-Gündling (Grüne) und lehnte den Regionalplan in seiner jetzigen Form ab: „Trotz des massiv fortschreitenden Klimawandels und des Artenschwundes werden wichtige Flächen für eine Bebauung freigegeben.“ Renate Schmidt (SPD) stimmte zu: „Wo kommen Wohnungen her, wenn wir keine Entwicklung haben. Wir müssen in die Höhe gehen.“ Horst Fießer (CDU/FDP) war gegen eine Erweiterung des Regionalplans. Man müsse die innerörtliche Verdichtung akzeptieren.

Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) sah noch Flächen für die Innenentwicklung. Linus Wiegand (CDU/FDP) meinte, es müsse „auch der Wille da sein, Wohnraum innerorts zu schaffen“.

Die Verwaltung wird die Stellungnahme für das formelle Beteiligungsverfahren anfertigen. vw