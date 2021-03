Eppelheim. In der Stadt gibt es bereits rund 90 öffentliche Mülleimer und 30 Hundetoiletten. Trotz dieser beachtlichen Anzahl landet Müll häufig auf der Straße oder in Grünflächen, mancher Hundebesitzer lässt die Hinterlassenschaft seines vierbeinigen Begleiters auf Gehwegen einfach liegen. Die Stadtverwaltung möchte diesem Umstand entgegenwirken und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Dazu kann man per Mail an anliegen@eppelheim.de oder analog im Rathaus, Telefon 06221/79 44 03, mitteilen, an welchem Standort noch ein weiterer Mülleimer oder eine zusätzliche Hundetoilette aufgestellt werden sollte. zg