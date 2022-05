Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Eppelheim. Die Feuerwehren aus Eppelheim und Plankstadt sind am Donnerstagmittag um kurz nach 14 Uhr zu einem Zimmerbrand gerufen worden. Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte, wurde ein Zimmerbrand im zweiten Obergeschoss eines Wohnhaus in der Eppelheimer Beethovenstraße gemeldet. Schnell konnte von der Feuerwehr allerdings Entwarnung gegeben werden. Bei der Rauchentwicklung hat es sich um angebranntes Essen gehandelt. Personen wurden in der Wohnung nicht angetroffen. Die Feuerwehr hatte im Anschluss die Wohnung noch ausreichend belüftet. Ob Sachschaden entstanden ist, ist aktuell nicht bekannt.

