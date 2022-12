Angefahren und beleidigt

Eppelheim. Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist bereits am Donnerstag, 8. Dezember, gegen 17.05 Uhr eine Frau auf einem Supermarktparkplatz in der Eppelheimer Seestraße verletzt worden. Eine unbekannte Autofahrerin hatte das 31-jährige Opfer wahrscheinlich beim Ausparken übersehen und fuhr sie an. Anstatt zu helfen, beleidigte die Unfallverursacherin die Verletzte nach deren Auskunft aus dem geöffneten Autofenster und fuhr anschließend davon.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Fahrzeug der Unfallverursacherin handelt es sich nach Angaben der Geschädigten um einen weißen Kleinwagen mit Heidelberger Kennzeichen. Die Fahrerin hatte dunkle Haare, während auf dem Beifahrersitz ein Kleinkind saß.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter Telefon 0621/1 74 41 11 zu melden. pol