Antwort erhofft: Kinder lassen Luftballons steigen

Eppelheim. Spannende Wochen liegen hinter den Kindern der Pinguin-Gruppe des evangelischen Kindergartens „Scheffelstraße“. Ihre Erzieherinnen Sina Christen, Regine Heißler und Sabine Schuhmacher begeisterten sie mit dem Thema „Flugobjekte“. Über einen Zeitraum von fünf Wochen wurde der Frage nachgegangen „Was fliegt denn da?“

Die 22 Pinguin-Kinder konnten sich viel Wissen aneignen. Es wurde in Büchern geschaut, was alles fliegen kann, am Himmel die Wolken betrachtet, Vögel und Insekten beim Fliegen beobachtet, leichte Flieger aus Papier gefaltet und deren Flugfähigkeiten im Treppenhaus des Kindergartens getestet, mit Seifenblasen experimentiert und mit Wasserfarben Bilder mit fliegenden Dingen gemalt. Auf einem Aktionstisch wurde alles zusammengetragen, was in der Natur durch die Lüfte schwebt oder sich zum Thema „Fliegen“ finden lässt, wie beispielsweise Vogelfedern, Laub, die fliegenden Schirmchen des Löwenzahns oder die propellerartigen Früchte des Ahornbaums. Es wurde im Freien ein Experiment mit einem Solarballon durchgeführt. Als Höhepunkt der „Was fliegt denn da?“ Projektwochen hatten die Erzieherinnen für die Kinder ein Experiment vorbereitet. „Wir lassen zum Abschluss Helium-Ballons steigen“, erzählt Erzieherin Sabine Schuhmacher.

Postkarte selbst gestaltet

22 bunte Ballons wurden mit Helium befüllt, jeweils mit einer Schnur versehen und bekamen eine von den Kindern gestaltete Postkarte angehängt. Die Finder wurden gebeten, auf der Karte den Fundort des Ballons zu notieren und an den Kindergarten zurückzusenden. „So können wir den Kindern zeigen, wie weit ihr Ballon geflogen ist“, erklärt das Erzieherteam.

Auf dem Parkplatz ließ der Nachwuchs auf Kommando die Ballons steigen. Die Aktion sorgte für großes Staunen: Die Jungen und Mädchen waren überrascht, wie schnell die Ballons an Höhe gewannen, bald nur noch als kleine, bunte Punkte am Himmel zu erkennen waren und sich von Eppelheim aus zu bislang noch unbekannten Zielen auf den Weg machten. sge

