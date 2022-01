Arbeiten an der barrierefreien Endhaltestelle sind abgeschlossen

Eppelheim. Jetzt sind auch die Restarbeiten erledigt: Der Um- und Ausbau der Straßenbahnendhalte „Kirchheimer Straße“ unter Federführung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) konnte nach einem halben Jahr Bauzeit Ende Dezember abgeschlossen werden. Die Endhaltestelle wurde in dieser Zeit mit Gleis- und Haltestellenneubau umfangreich modernisiert und für die großen, 40 Meter langen Straßenbahnen, die ab dem Frühsommer auch nach Eppelheim fahren sollen, ausgebaut. Weiterhin wurden bei den Bus- und Bahnhaltestellen barrierefreie Einstiegsmöglichkeiten geschaffen.

Zugleich wurden bei der Endhaltestellenneugestaltung im gesamten Bauabschnitt, der sich zwischen Blumenstraße und Clara-Schumann-Weg erstreckte, im Untergrund Sanierungsmaßnahmen im Kanal- und Leitungssystem vorgenommen. Die Anwohner im Baustellenbereich Hauptstraße und Schwetzinger Straße brauchten gute Nerven, weil durch die Großbaustelle die Einfahrt zu den Grundstücken über Wochen nicht oder nur teilweise möglich war. Und der Durchgangsverkehr, der sonst von Heidelberg oder Plankstadt kommend die Schwetzinger- und Hauptstraße zur Durchfahrt nutzt, musste wochenlang Umleitungen in Kauf nehmen.

Verzögerungen im Ablauf

Für Bus und Bahn waren in dieser Zeit auf der Grundstücksfläche im Bereich der Grenzhöfer- und Hauptstraße Ersatzhaltestellen angelegt worden. Den Startschuss für das Großprojekt gaben die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) und die Stadt Eppelheim Ende Juni vergangenen Jahres. Nachdem schlechte Witterungsverhältnisse zu Beginn der Baumaßnahme und ungünstige Bodenverhältnisse zu Verzögerungen im Bauablauf führten, konnte die barrierefrei ausgebaute Endhaltestelle von der Straßenbahnlinie 22 sowie von der Buslinie 713 mit rund vierwöchiger Verzögerung Ende Oktober wieder angefahren werden.

Nach Auskunft von RNV-Sprecher Moritz Feier seien danach noch einige Restarbeiten zu erledigen gewesen, die bis in den Dezember hineindauerten und den Abschluss der gesamten Baumaßnahme bildeten. Dazu gehörten beispielsweise die Einrichtung der Haltestellen mit der Montage der digitalen Anzeigetafeln, dem Fahrkartenautomaten, den neuen Fahrgastunterständen sowohl an der Bushaltestelle als auch auf dem Mittelsteig der Straßenbahnhaltestelle und des Fahrradabstellplatzes an der Einfahrt zum Clara-Schumann-Weg.

Die zentralen Gewerke wie Gleisbau, Umbau der Haltestellen und der restlichen Verkehrsinfrastruktur seien aus finanzieller Sicht wie geplant gelaufen, informierte Feier. Erfreulich für alle Beteiligten: „Die Projektkosten werden voraussichtlich unter drei Millionen Euro bleiben. Damit liegen wir im genehmigten Budgetrahmen“, so der Pressesprecher. Die RNV rechnet für ihren Kostenanteil mit einer 90-Prozent-Förderung aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Eppelheim hat etwa 1,1 Millionen Euro zu tragen, für die eine 50-prozentige Förderung durch den Rhein-Neckar-Kreis beantragt wurde.