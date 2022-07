Arbeitsgruppe Hundewiese - Treffen mit Eppelheims Bürgermeisterin Rebmann

Eppelheim. Wer hat Interesse, die geplante Hundewiese mitzugestalten? Eine Arbeitsgruppe trifft sich zum ersten Mal an diesem Samstag, 16. Juli, ab 9 Uhr am alten Wasserwerk mit Bürgermeisterin Patricia Rebmann, wie es die Stadt Eppelheim in einer Pressemitteilung formuliert.

Selbstverständlich sind auch Vierbeiner bei diesem Termin willkommen sowie Bürgerinnen und Bürger, die keinen Hund haben. Es geht im ersten Schritt um grundsätzliche Planungen wie Platzgestaltung oder Projektumsetzung.

Wer sich an der Verwirklichung der Hundewiese beteiligen möchte, sollte sich also am Samstagmorgen auf den Weg machen. Denn die Tiere wünschen sich ein Plätzchen, wo sie sich mit ihren Artgenossen verabreden und sich gegenseitig beschnuppern können.

Grünes Licht vom Gemeinderat

Nachdem der Gemeinderat im vergangenen Jahr grünes Licht für eine Hundewiese gegeben hatte und die Vorbereitungen abgeschlossen sind, sind nunmehr die Bürgerinnen und Bürger an der Reihe.