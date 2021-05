Argumente im Fokus

Eppelheim. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen aus dem Eppelheimer Gemeinderat zeigt sich irritiert über die offizielle Mitteilung der Stadt und die Stellungnahme der Projektentwicklerin Nezaket Yildirim zum Thema Bürgerentscheid zum geplanten Edeka. Grünen-Fraktionssprecherin Christa Balling-Gündling erklärt in einer Pressemitteilung: „Der Bürgerentscheid wurde nicht von den Grünen verhindert. Wir hätten ihn gerne durchgeführt, um zu sehen, was die Bevölkerung Eppelheims von den Plänen für ein neues Einkaufszentrums hält. Das hätte die Sache befriedet und für klare Verhältnisse gesorgt.“

Sie fährt fort: „Wir verwahren uns gegen den Vorwurf der Projektentwicklerin, wir hätten sie persönlich angegriffen. Nicht sie, sondern allein Sachargumente standen und stehen für uns im Fokus. Wenn die Projektentwicklerin uns vorwirft, persönlich verletzende Äußerungen getätigt zuhaben, muss sie diese Behauptung belegen. Dass sogar die Stadtverwaltung diese unbelegten Behauptungen als Begründung für den Stopp der Baupläne durch die Projektentwicklerin aufgreift, verwundert uns umso mehr. Die Stadt ist nicht Sprachrohr der Projektentwicklerin oder der Edeka Südwest. Sie ist allein den Interessen der Bürgerinnen und Bürger verpflichtet. Leider vermissen wir hier eine klare Trennung.“

Entscheidung des Gemeinderats

Indem Yildirim feststelle, sie wolle ihre Bebauungspläne „nicht über einen Bürgerentscheid ‚durchdrücken‘“, offenbare sie überdies ein seltsames Demokratieverständnis. Als langjährige Immobilien-Projektentwicklerin müsse sie wissen, dass eine Bebauung noch immer in der Entscheidung des Gemeinderates und nicht der einer Investorin oder einer Projektentwicklerin liege, so die Grünen.

Auch der zusätzliche Hinweis in der offiziellen Verlautbarung des Rathauses „Edeka möchte den Laden behalten, aber mittelfristig dort keinen Lebensmittelverkauf mehr anbieten“, werfe weitere Fragen auf. „Bislang haben die Befürworter des geplanten Einkaufszentrums immer behauptet, Edeka Südwest habe den Mietvertrag um zwei Jahre verlängert. Wir fragen deshalb die Bürgermeisterin: Was ist die Grundlage dieser neuen Information? Solche pauschalen Aussagen sorgen für Verunsicherung in der Bevölkerung. Auch hier erwarten wir größtmögliche Transparenz. Unser Ziel bleibt weiterhin eine fußläufige und qualitätsvolle Nahversorgung für die Bürgerinnen und Bürger im Eppelheimer Süden“, meint Balling-Gündling.

Die Fraktionssprecherin kündigt einen Antrag zum Thema „Nahversorgung im Eppelheimer Süden“ für eine der nächsten Gemeinderatssitzungen an. zg