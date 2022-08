Eppelheim. Wunderbar farblich aufeinander abgestimmt zogen die 50 Abiturienten des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) in langen Kleidern beziehungsweise schicken Anzügen unter dem Applaus ihrer Eltern und Lehrer in die Rudolf-Wild-Halle ein, um ihr hart erarbeitetes Reifezeugnis zu empfangen. Mehrere musikalische Einlagen der Schulabgänger umrahmten den feierlichen Festakt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schulleiter Thomas Becker lobte in seiner humorvollen Ansprache die Absolventen für ihre hervorragenden Leistungen und verlieh zahlreiche Preise: Samir Schulz erhielt neben diversen anderen Auszeichnungen auch den Preis für das beste Abitur – dank des Notendurchschnitts 1,0. Diesen phänomenalen Durchschnitt hatte auch Florian Steinberg erzielt, dem ebenfalls mehrere Preise überreicht wurden. Eppelheims Bürgermeisterin Patricia Rebmann verlieh zudem Ratin Sazedul den „Preis der Stadt Eppelheim“ für hervorragende Leistungen im Fach Gemeinschaftskunde. „Zahlreiche weitere Preise an die 50 jungen Leute zeigten, wie leistungsstark diese Jahrgangsstufe war“, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Die Geehrten Bestes Abitur: Samir Schulz (Notendurchschnitts 1,0). Jürgen-Keller-Preis für herausragendes soziales Engagement: Hanna Hansen, Sina Kisling und Milena Paral. „Preis der Stadt Eppelheim“ für hervorragende Leistungen im Fach Gemeinschaftskunde aus Händen von Bürgermeisterin Patricia Rebmann: Ratin Sazedul zg

In einer nostalgisch-heiteren Ansprache erinnerten mehrere Lehrer an ihren Weg mit den Abiturienten vom ersten Kennenlernen in der Unterstufe über Klassenfahrten bis hin zur Studienfahrt nach Hamburg. Die Elternvertreterinnen Ute Fischer und Olga Gonzalez Perez richteten ihren Blick nach vorne und wünschten der Jahrgangsstufe Mut, Interesse und Teamgeist auf ihrem Weg in die Zukunft. Auf das Motto der Absolventen – „Auch Lieblinge müssen gehen“ – gingen dann Maddalena Kuhn, Milena Paral und Nele Reiß in ihrer Rede der Abiturientinnen ein.

Mehr zum Thema Rudolf-Wild-Halle „Euch steht jetzt die Welt offen“ Mehr erfahren

Den weiteren fröhlichen Verlauf des Abends leitete eine Aktion ein, bei der Luftballons mit guten Wünschen vor der Rudolf-Wild-Halle in die Lüfte geschickt wurden. Danach erfreuten ein reichhaltiges Buffet sowie weitere kreative Auftritte der scheidenden Schüler die Festgemeinschaft. zg