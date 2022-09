Auftakt des Kulturprogramms: Arnim Töpel tritt in Eppelheim auf

Eppelheim. Das Kulturteam der Stadt Eppelheim hat für die kommende Saison wieder einen abwechslungsreichen Spielplan in der Rudolf-Wild-Halle zusammengestellt, der interessante Abende und unterhaltsame Stunden verspricht. Dazu gehören vor allem Veranstaltungen, die in der Corona-Zeit ausgefallen sind und jetzt nachgeholt werden. Karten, die die Besucherinnen und Besucher bereits gekauft haben, behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Auftakt der Spielzeit 2022/2023 macht heute um 20 Uhr Arnim Töpel. Sein musikalisches Kabarett trägt den Titel „Mei Mussisch – meine Musik + dem Günda seini“.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel KulTour Veranstaltungstipps: Oper im Freien, Joris in der Halle02 oder Jazz im "Ella" Mehr erfahren KulTour Hochkaräterparade: Ärzte-Open-Air, Filmfestival-Finale, Guitar Summit, Chako und vieles mehr Mehr erfahren

„Mach doch mal Musik!“ Schon lange hört er von seinem Publikum diesen Wunsch. Nach 20 Jahre Bühnenleben ist für den Bluesdenker am Piano, geschätzt als Feingeist und Masterbabbler zugleich, die Zeit reif. Etliches hat sich über die Jahrzehnte angesammelt, schließlich hat für ihn mit Musik alles begonnen. So hören wir Musik aus seinen Anfängen als Töpel und Lieder aus seinen Soloprogrammen. Hochdeutsch in Kurpfälzer Mundart. Dabei gibt es Lieblingsstücke aus der Pop-, Rock-, Schlager- und Chansonwelt, die ihn geprägt und begleitet haben – in Töpel-typischer Spezialversion.

Das Jubiläumsprogramm ist entstanden anlässlich 20 Jahre Bühne, 30 Jahre „Hallole, isch bin‘s, de Günda“ und 60 Jahre Töpel.

Karten zum Preis 23 Euro (ermäßigt 21 Euro) sowie für 19 Euro (ermäßigt 18 Euro) gibt es im Vorverkauf unter www.reservix.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.