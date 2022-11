Eppelheim. Die Leichtathleten des Turnvereins Eppelheim (TVE) sind ganz aus dem Häuschen – und das ganz zu Recht: Ihnen gelang beim Kinderleichtathletik-Cup (KiLa-Cup) des Rhein-Neckar-Kreises ein echter Coup: Die TVE-Mannschaften der Altersklassen U8, U10 und U12 standen allesamt ganz oben auf dem Siegertreppchen und sicherten sich in ihrer jeweiligen Altersklasse den Sieg. „Diesen Dreifacherfolg hat bisher kein Verein vor uns erzielen können“, freuen sich Leichtathletik-Trainer Axel Emmerich und Abteilungsleiter Frank Stephan.

Bei fünf Sportfesten im Rhein-Neckar-Kreis galt es für die drei TVE-Teams in dieser Leichtathletiksaison bestmöglich abzuschneiden. Das Finale war in Wiesloch. Dort wurde der KiLa-Cup-Sieger ermittelt. „Es war für uns alle spannend bis zum Schluss, denn erst der letzte Wettkampftag brachte die Entscheidung“, erzählt Stephan.

Jeder Einzelne ist wichtig

Der Dreifacherfolg sei für den Verein, die Leichtathletiktrainer und das neue Trainingskonzept der Kinderleichtathletik nach den beiden Corona-Jahren, die viele Einschränkungen im Trainingsbetrieb mit sich gebracht haben, eine tolle Bestätigung gewesen, freut sich der Abteilungsleiter. Der Erfolg habe den Kindern gezeigt, dass die Leistung jedes Einzelnen wichtig sei, um im Team erfolgreich zu sein.

Vor sechs Jahren hat man beim Turnverein damit begonnen, den Bereich „Kinderleichtathletik“ neu aufzustellen und das Training attraktiver zu gestalten. Kinder ab fünf Jahren werden behutsam durch spielerische Elemente und mit viel Spaß an der Bewegung an die klassischen Leichtathletikdisziplinen herangeführt.

Die Anregung zur Neuausrichtung des Trainings für Kinder kam von Axel Emmerich. Seine Idee wurde zum Erfolg. In der TVE-Leichtathletik sind derzeit über 200 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen fünf und 15 Jahren aktiv. Neben Emmerich und Sportwartin Kinderleichtathletik Susanne Knab sind jede Woche ein gutes Dutzend Trainerinnen und Trainer für das Leichtathletiktraining im Kinder- und Jugendbereich im Einsatz.

Emmerich ist auch Wegbereiter des KiLa-Cups. Seit einigen Jahren schon haben sich verschiedene Leichtathletikvereine des Rhein-Neckar-Kreises (RNK) in der KiLa-Arbeitsgruppe organisiert und den neuen sportlichen Wettbewerb ins Leben gerufen. Der TVE war von Anfang an mit dabei. Ziel des KiLa-Cups ist es, bei den jungen Athletinnen und Athleten früh den Mannschaftsgedanken zu fördern und sie an Wettkämpfe heranzuführen. sge