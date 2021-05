Aus diesen Tankstellen fließt Ökostrom

Eppelheim. Wer sich ein Elektrofahrzeug anschaffen möchte, für den ist ein gut ausgebautes Netz von Ladestationen zum Stromtanken von großer Bedeutung. In Eppelheim stehen E-Mobil-Fahrern nun zwei Ladestationen zur Verfügung, um den Umstieg auf Elektromobilität zu fördern. Auf dem Hugo-Giese-Platz und am Spielplatz im Lothar-Wiegand-Ring kann man rund um die Uhr sein Elektrofahrzeug aufladen.

AdUnit urban-intext1

Die Stadt stellte dafür die nötige Fläche zur Verfügung, die Stadtwerke Heidelberg sorgten für die Infrastruktur mit Ladestationen und Netzanschluss. „Der Ausbau von Elektromobilität macht nur Sinn, wenn jeder daran teilhaben kann“, erklärt Bürgermeisterin Patricia Rebmann anlässlich der offiziellen Inbetriebnahme der neuen Ladestationen.

Per Kreditkarte bezahlen

Eppelheim habe lange nach einem passenden Partner zur Förderung von Elektromobilität gesucht und mit den Stadtwerken Heidelberg gefunden, freute sich Rebmann. Der Stadt war es bei der Suche nach einem geeigneten Anbieter ein wichtiges Anliegen, dass die Ladestationen uneingeschränkt allen Nutzern zur Verfügung stehen und den Kunden verschiedene Möglichkeiten für Nutzung und Bezahlung bieten. Stadtwerke-Kunden können beispielsweise bequem per Smartphone und App in der Region nach Ladestationen suchen, ihr Fahrzeug aufladen und per Kreditkarte bezahlen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Geschäftsleben Strom fürs Auto gibt’s am Adlergebäude Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Baustelle Es fehlt nur noch der allerletzte Schliff Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Neubaugebiet Im Oktober dürfen die Häuslebauer ran Mehr erfahren

Die Kosten für die Ladevorgänge setzen sich aus einer Startgebühr, den Kilowattstunden und einer standort- und zeitabhängigen Gebühr zusammen. Die Kostenzusammensetzung ist für jeden Nutzer transparent und detailliert aufgeschlüsselt. Die Ladeleistung der E-Ladestationen liegt bei 22 Kilowattstunden. Je nach Fahrzeugtyp und Batteriekapazität sollte man für eine vollständige Batterieaufladung etwa drei Stunden rechnen, hieß es.

AdUnit urban-intext2

Wer in Eppelheim an den beiden Ladestationen der Stadtwerke Heidelberg sein Fahrzeug auflädt, fördert damit automatisch Ökostrom aus erneuerten oder neu gebauten Ökostrom-Anlagen sowie den Ausbau von weiteren Erneuerbare-Energien-Anlagen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Dies betonten Sabrina Günther, Abteilungsleiterin Vertrieb, und Amélie Wippern, Leiterin Bereich Elektromobilität der Stadtwerke Heidelberg Energie.

200 Punkte in der Region

Damit das Netz an Ladestationen weiterwächst, auch innerhalb der Stadt, warben Rebmann und die Stadtwerke-Vertreterinnen für die Nutzung der Ladesäulen. „Die Standorte sind super und gut zu erreichen. Wir hoffen auf rege Nutzung, damit das Netz an Ladestationen weiter ausgebaut werden kann.“ Die Stadtwerke Heidelberg sind Partner des „TENK-Netzwerkes“, einem Ladenetz für Elektromobilität in der Rhein-Neckar-Region zu dem jetzt auch die Eppelheimer Ladestationen gehören. Unter dem Motto „Tanken ist out – Tenken ist in“ stehen E-Mobil-Fahrern derzeit über 200 Ladepunkte in der Rhein-Neckar-Region zur Verfügung – Tendenz steigend.

AdUnit urban-intext3