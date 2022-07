Auseinandersetzung in Eppelheim: Bauhof entfernt Blutspur

Eppelheim. Zu einer Auseinandersetzung in einer Bar ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Eppelheim gekommen. Laut Informationen eines Mitarbeiters kam es gegen zwei Uhr in beziehungsweise vor der Bar "Saab's" in der Hildastraße zu einem Konflikt zwischen mindestens zwei Personen. Mindestens eine Person sei verletzt worden und habe viel Blut verloren. Mutmaßlich ist die Verletzung durch ein Glas entstanden.

Wie schwer die Verletzung letztendlich war, ist noch unbekannt. Die entstandene Blutspur führte vom Eingang der Bar über einen Zebrastreifen bis zu einem Kreisverkehr an der Straße. Am Mittwochmorgen waren Bauhofmitarbeiter damit beschäftigt, die größere Blutspur vom Gehweg und der Straße zu entfernen. Genauere Informationen sollen im Laufe des Tages noch folgen.

Reste der Blutspur sind noch auf dem Gehweg zu sehen. © PR-Video