Eppelheim. Weil ein 38 Jahre alter Mercedes-Fahrer die Fahrbahnbreite überschätzte, hat er in der Jakob-Rupper-Straße einen am Straßenrand geparkten Volo gestreift. Wie die Polizei mitteilte, kam dem 38-Jährigen ein Transporter entgegen, weshalb er am Mittwoch gegen 19 Uhr ausweichen wollte. Verletzt hat sich dabei niemand, den Gesamtschaden schätzt die Polizei auch etwa 5000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1