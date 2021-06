Autofahrer öffnet Fahrzeugtür - Radfahrer leicht verletzt

Eppelheim. Ein 55-Jähriger hat seinen Renault in der Christophstraße geparkt und beim Aussteigen die Fahrertür geöffnet, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der Mann verletzte dabei einen 54-jährigen Radfahrer. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Radfahrer bei dem Unfall am Montag gegen 16.45 Uhr zwar noch in letzter Sekunde ausweichen, stürzte aber in der Folge zu Boden und zog sich hierdurch eine Platzwunde im Gesicht zu.

Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den leicht verletzten 54-Jährigen schließlich in ein naheliegendes Krankenhaus. Ob ein Sachschaden an dem Fahrrad entstanden ist und wie hoch dieser möglicherweise ist, ist derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.