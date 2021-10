Autofahrer touchiert Pkw beim Verlassen einer Ausfahrt

Eppelheim. Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag das Auto einer 89-jährigen Hondfahrerin übersehen und dieses gestreift. Der Vorfall geschah nach Polizeiinformationen am Freitag gegen 9.15 Uhr in der Hauptstraße gegenüber der Pauluskirche. Auf Höhe der Hausnummer 67 sei der unbekannte Autofahrer aus einer Ausfahrt auf die Straße gefahren und touchierte den Honda. Da beide Unfallbeteiligten an der Örtlichkeit nicht anhalten konnten, setzte die 89-Jährige ihre Fahrt bis zur nächsten Haltemöglichkeit fort, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallverursacher dagegen fuhr in Richtung Pfaffengrund weiter und kam seinen Feststellungspflichten nicht nach.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um ein großes schwarzes Auto mit großen, breiten Reifen handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202/2880, zu melden.