Eppelheim. Eine Autofahrerin hat am Sonntagnachmittag in Eppelheim an der Ecke von Schillerstraße und Schubertstraße einen Unfall verursacht. Die 28-Jährige war mit ihrem Seat auf der Schillerstraße gefahren und missachtete an der Kreuzung zur Schubertstraße die Vorfahrt eines 59-jährigen Opel-Fahrers, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Der Schaden liegt bei 3500 Euro.

