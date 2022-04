Ballast auf Stein notieren und diesen dann ablegen

Eppelheim. Die Josephskirche in Eppelheim war an Karfreitag Startpunkt des ökumenischen Kreuzwegs der Jugend. Junge Christen und alle, die die letzten Tage Jesu auf Erden mitgehen und miterleben wollten, waren dazu eingeladen.

Kirchengemeinderat Martin Koch übernahm die musikalische Begleitung. Diakonin Johanna Hassfeld erinnerte mit Sarah, Franzi und Solveig in Worten und Szenen an den Menschensohn, der nicht gekommen sei, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Jesus habe sich freiwillig in die Hände von Pontius Pilatus begeben und sei aus Liebe zu den Menschen den Kreuzweg gegangen.

Linos (l.) und Simon tragen das Holzkreuz zur ersten Station vor den Aufgang zum Franziskushof. © Geschwill

Wie beschwerlich es ist, mit einem Holzkreuz auf den Schultern einen Weg zu gehen, konnten die Jugendlichen nachempfinden. Sie trugen das auf den Stufen zum Altar der Josephskirche abgelegte Holzkreuz von einer Station zur anderen. Fünfmal war auf dem Weg durch den Ort Innehalten angesagt: am katholischen Gemeindezentrum Franziskushof, am evangelischen Kindergarten Scheffelstraße, auf der Kirchenwiese der evangelischen Kirche, auf dem Schulhof der Theodor-Heuss-Schule und schließlich in der Pauluskirche. An jeder Station gab es eine Aktion oder eine Aufgabe für die Teilnehmenden. Beispielsweise konnten sie alles, was sie belastet, auf einem Stein notieren, diesen ablegen und sich symbolisch von dieser Last befreien. Seilstücke, die aneinander geknotet zu einem langen Seil wurden, machten deutlich, dass Gemeinschaft und Vertrauen auf Gott auch in schwierigen Zeiten Halt geben und man selbst in dunklen Stunden des Lebens auf das Licht der Hoffnung vertrauen soll. sge

