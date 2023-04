Bankautomat in Eppelheim manipuliert – Polizei sucht Zeugen

Eppelheim. In der Eppelheimer Scheffelstraße ist am Mittwochnachmittag einem Servicetechniker ein manipulierter Geldautomat aufgefallen. Unbekannte hatten laut Polizeiangaben an diesem Tag, zwischen 11:30 Uhr und 15:00 Uhr, eine Apparatur am Geldautomaten installiert, welche die Kartendaten und die PIN der Geldautomatennutzer ausspäht. Die Polizei entfernte die Vorrichtung, stellte diese sicher und wertet derzeit Spuren an dem Gerät aus.

Ob Kunden durch die Bankautomatenmanipulation geschädigt wurden, wird derzeit noch geprüft. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Ausspähens von Daten, auch Skimming genannt, aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können – oder Geschädigte – werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221/3418-0, zu melden.

Die Polizei rät zu folgenden grundsätzlichen Verhaltenshinweisen bei der Abhebung von Bargeld am Automaten:

- Überprüfen Sie den Automaten oberflächlich. Sehen Sie angeklebt

aussehende oder überstehende Teile? Gibt es farbliche

Auffälligkeiten?

- Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, verständigen Sie ihre Bank

oder die Polizei. Nutzen Sie in solchen Fällen den Automaten

nicht.

- Geben Sie Ihre PIN immer verdeckt ein. Schirmen Sie die

eingebende Hand mit der anderen ab.

- Vereinbaren Sie mit Ihrer Bank ein Limit für Bargeldabhebungen.

Durch eine Limit-Funktion kann im Fall der Fälle der Schaden

begrenzt werden.

- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen ihr Konto auf

ungewöhnliche Transaktionen.