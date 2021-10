Barrierefreie Haltestelle Kirchheimer Straße geht am Montag in Betrieb

Eppelheim. Die barrierefrei ausgebaute Haltestelle Kirchheimer Straße geht am Montag, 25. Oktober, in Betrieb. Die Stadtbahnen der Linie 22 fahren nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH ab Betriebsbeginn gegen 4.30 Uhr wieder regulär und bedienen die Endstelle. Auch die Busse der Linien 713 und 728 fahren die Haltestelle ab diesem Tag an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Sperrung von Hauptstraße und Schwetzinger Straße im Baustellenbereich wird voraussichtlich im Verlauf des Montag aufgehoben. Ebenfalls aufgehoben wird die Sperrung des Schumann-Wegs. Danach kommt es noch zu einzelnen Restarbeiten.