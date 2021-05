Basteltüten "to go"

Eppelheim. Die evangelische Kirchengemeinde Eppelheim bietet Kurzweil in den Pfingstferien. Ab Samstag, 22. Mai, gibt es eine kleine Basteltüte „to go“ zum Abholen in der Kirche. Die Tüte ist für alle Kinder bis ins Grundschulalter gedacht. Gerne dürfen auch Erwachsene kommen und die Tüte an die Kleinen weitergeben, lädt die Kirche ein, kreativ zu werden.

Außerdem wirbt sie für ihre Jugendfreizeit in den Sommerferien. Es geht nach Ungarn an den Plattensee. Noch sind wenige Plätze für Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren frei. Das Anmeldeformular und weitere Infos gibt es unter ww.ekieppelheim.de/jugendfreizeiten.

